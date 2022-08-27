أليجري: لعبنا مباراة تكتيكية عالية ضد روما.. ولا ترى الكثير مثل ميريتي

وصف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن فريقه خاض مباراة تكتيكية عالية أمام روما.

وخطف روما نقطة التعادل من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

وقال أليجري عقب المباراة: "الموسم طويل، خاطرنا بالخسارة في ركلة ركنية بنهاية اللقاء".

وأضاف "يوفنتوس لعب مباراة تكتيكية عالية، لكن علينا التطور، روما فريق دفاعي أكثر، في الشوط الثاني كان علينا إرسال عرضيات أكثر".

وتابع "أنا سعيد بما قدمه الفريق، مباراة جيدة، روما فريق كبير ومورينيو دائما يعرف كيفية إبقاء فريقه متيقظا".

وواصل "للأسف روما سجلوا من الركنية الوحيدة التي لعبوها على الزاوية القريبة، لكنها كرة القدم، قدمنا أداءً قويا".

وأكمل "هو مدرب حاد ويعرف طريقة قراءة المباريات، إذا لم تقتل المباراة ستكون لديه الفرصة لتعديل النتيجة".

وأردف "فابيو ميريتي شارك كأنه لاعب مخضرم، ظهر هادئا وعرف كيف يهرب من الرقابة، ودائما كان لمسته للأمام، لا ترى الكثير مثله".

وأتم "علينا استعادة فيديريكو كييزا وبول بوجبا وأنخيل دي ماريا، لأن الفنيات التي يمتلكونها وتغير السرعات سيجعل هناك الكثير التغييرات".





































ولأول مرة يحسم التعادل نتيجة مباراة يوفنتوس وروما على ملعب أليانز ستيديوم، فاز يوفنتوس في 10 وفاز روما في مباراة، وتعادلا اليوم لأول مرة.

وتعادل هو الـ 51 بين الفريقين في تاريخ مواجهات الدوري الإيطالي.

ولم يستطع يوفنتوس في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مباريات الثلاث بالدوري منذ موسم 2014-15، بعدما تفوق على ساسولو 3-0 وتعادل سلبيا مع سامبدوريا.

وارتقى روما مؤقتا للصدارة برصيد 7 نقاط رفقة تورينو ولاتسيو، بينما ظل يوفنتوس سادسا برصيد 5 نقاط في المركز السادس، بشكل مؤقت.

ويستضيف روما في الجولة المقبلة ضيفه مونزا، بينما يحل سبيزيا ضيفا على السيدة العجوز.