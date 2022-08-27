سابقة لم تحدث منذ 30 عاما.. الأهلي ينهي الدوري خارج المركزين الأول والثاني

السبت، 27 أغسطس 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

للمرة الأولى منذ 30 عاما، أنهى الأهلي الدوري المصري رسميا خارج المركزين الأول والثاني.

جاء ذلك عقب خسارته أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري الممتاز.

الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني، ويتبقى في الدوري جولة وحيدة.

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ويرجع آخر إنهاء للأهلي خارج مركزي الصدارة والوصافة إلى موسم 1991-1992، حين أنهى الأهلي الموسم في المركز الرابع.

أما آخر إنهاء في المركز الثالث، فيرجع إلى موسم 1982-1983.

وهذه هي المرة التاسعة التي ينهي فيها الأهلي موسمه خارج المركزين الأول والثاني.

إجمالا، أنهى الأهلي الدوري في المركز الأول 42 مرة، وفي الوصافة 12 مرة.

وهذه هي المرة الرابعة في المركز الثالث، مقابل 3 مرات في المركز الرابع، ومرة واحدة في المركز السادس، ومرة واحدة في المركز التاسع.

الأهلي الدوري المصري
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