بعد 8 سنوات.. أندير هيريرا يعود معارا لـ أتليتك بلباو

عاد أندير هيريرا لصفوف أتليتك بلباو مرة أخرى بعد 8 سنوات قضاها بعيدا عن الدوري الإسباني.

وأعلن بلباو التعاقد مع هيريرا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح النادي الإسباني أن هيريرا انضم لمدة موسم مع وجود بند تمديد الإعارة إلى موسم ثان أو تحويلها إلى انتقال نهائي.

بلباو تعاقد مع هيريرا في موسم 2011-2012 قادما من ريال سرقسطة ليخوض 128 مباراة مع الفريق ويسجل 11 هدفا.

وغادر هيريرا بلباو نحو مانشستر يونايتد في موسم 2014_2015 ولعب معه 189 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 27 آخرين.

وحقق هيريرا لقب كأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وانتقل لاعب الوسط لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019 وشارك معه في 95 مباراة وسجل 6 أهداف خلال السنوات الثلاث الماضية.