سيناريوهات الهبوط - الجونة أمام مهمة مستحيلة للبقاء.. نقطة تكفي المقاولون والمحلة

هبط إيسترن كومباني رسميا إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري.

بذلك يلحق إيسترن بمصر للمقاصة، وتبقى بطاقة أخيرة يتقاتل على الهروب منها المقاولون العرب وغزل المحلة والجونة.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لموسم 2021-2022 يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

وإليكم الصورة الكاملة للصراع، والسيناريوهات المحتملة للهبوط..

أطراف صراع الهبوط

14- المقاولون العرب (35 نقطة) - سجل 28 هدفا وتلقى 30 (-2)

15- غزل المحلة (35 نقطة) - سجل 25 هدفا وتلقى 36 (-11)

16- الجونة (33 نقطة) - سجل 30 هدفا وتلقى 45 (-15)

17- إيسترن كومباني (30 نقطة) - هبط رسميا

18 - مصر للمقاصة (15 نقطة) - هبط رسميا

المباريات المحددة للصراع

المقاولون العرب × المصري

غزل المحلة × الاتحاد السكندري

بيراميدز × الجونة

المواجهات المباشرة بين أطراف الصراع

يملك المقاولون الأفضلية على الجونة، حيث فاز 2-1 وتعادلا 0-0.

يملك المقاولون الأفضلية على المحلة أيضا، حيث فاز 1-0 وتعادلا 1-1.

يملك المحلة الأفضلية على الجونة، حيث فاز 2-1 وتعادلا 0-0.

ماذا تقول اللوائح

في حال تساوي عدد النقاط بين فريقين، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة.

إذا تساوت المواجهات المباشرة، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وإذا تساوى يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة.

إذا تساوى أكثر من فريقين في عدد النقاط.. يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة كمسابقة منفصلة بين تلك الفرق.

مثال: إذا تساوى الجونة والمقاولون وغزل المحلة في عدد النقاط، يقام جدول ترتيب خاص بينهم بناء على مبارياتهم ضد بعضهم البعض، ويكون الحكم للنقاط أولا، ثم

للمواجهات المباشرة إذا تساوى منهم فريقين، وهكذا بنفس المعايير سالفة الذكر.

السيناريوهات المحتملة أمام الفرق

الجونة لا يملك أي خيار سوى الفوز على بيراميدز وخسارة المقاولون أمام المصري وخسارة المحلة أمام الاتحاد، لأن المواجهات المباشرة لن تخدمه إذا فاز ووصل للنقطة 36، وتعادل أي منهما مع خصمه ليتساوى معه في النقاط.

الاحتمال الأكثر تعقيدا من الناحية الحسابية هو تساوي الفرق الثلاثة عند 36 نقطة، بفوز الجونة على بيراميدز وتعادل المقاولون مع المصري وتعادل المحلة مع الاتحاد.

في هذه الحالة سنلجأ للجدول الثلاثي الذي تم شرحه في اللوائح، وبالعودة إلى مواجهات الفرق الثلاثة المذكورة أعلاه، سيصبح الترتيب كالتالي:

1- المقاولون 8 نقاط (فوز وتعادل أمام المحلة - فوز وتعادل أمام الجونة)

2- المحلة 5 نقاط (تعادل وخسارة أمام المقاولون - فوز وتعادل أمام الجونة)

3- الجونة نقطتين (خسارة وتعادل أمام المقاولون - خسارة وتعادل أمام المحلة)

وبذلك سيهبط الجونة دون اللجوء لأي معايير تالية في اللائحة.

بكلمات أخرى.. لا بديل للجونة عن الفوز ولكنه وحده لا يكفي، إذ يشترط خسارة خصميه، لأن نقطة التعادل تكفي المقاولون والمحلة للبقاء.