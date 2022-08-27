مؤتمر العشري: هدفنا كان المربع الذهبي.. ولعب الأهلي بالشباب شجاعة

شدد طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش على أن الهدف منذ بداية وجوده هو عدم التواجد في منطقة الهبوط والمنافسة على مركز متقدم وهو ما حدث بوصوله إلى المركز الرابع.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي: "هدفنا الرئيسي هو الوصول للمركز الرابع وهو ما تحقق الآن".

وواصل "اللعب بالشباب خطوة شجاعة من الأهلي، و له مكاسب كثيرة".

وتابع "نستمتع بمباريات الفرق الكبرى، تكون لدينا الفرصة فيها لإظهار قدراتنا".

واستكمل "قمت بعمل فترة معايشة مع الأهلي أثناء وجود مانويل جوزيه ثم فزت على الأهلي بعد ذلك".

واستطرد "هناك مشروعا يُبنى منذ وجودي هنا وهذا واضح للجميع، لا يمكن أن ننافس على الهبوط، تدرجنا في المستوى حتى وصلنا للمربع الذهبي أمام فرق بميزانية أكبر وجودة لاعبين أفضل".

وأتم "هدفنا أن نحافظ على المركز الرابع حتى نهاية الدوري ثم نواصل ذلك في الموسم الجديد".

ويمتلك طلائع الجيش 53 نقطة وهو نفس رصيد فيوتشر قبل الجولة الأخيرة من الدوري.