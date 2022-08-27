مؤتمر العشري: هدفنا كان المربع الذهبي.. ولعب الأهلي بالشباب شجاعة

السبت، 27 أغسطس 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - طارق العشري

شدد طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش على أن الهدف منذ بداية وجوده هو عدم التواجد في منطقة الهبوط والمنافسة على مركز متقدم وهو ما حدث بوصوله إلى المركز الرابع.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي: "هدفنا الرئيسي هو الوصول للمركز الرابع وهو ما تحقق الآن".

أخبار متعلقة
طارق حامد: أتمنى الوصول لمنزلة حجازي.. وجمهور الزمالك الأوفى في العالم النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن نهاية سلسلة عدم الخسارة والشباك النظيفة للأحمر.. طلائع الجيش يفوز على الأهلي أرتيتا: أظهرنا ردة فعل كبيرة بعد التأخر.. والسباق لا يزال طويلا

وواصل "اللعب بالشباب خطوة شجاعة من الأهلي، و له مكاسب كثيرة".

وتابع "نستمتع بمباريات الفرق الكبرى، تكون لدينا الفرصة فيها لإظهار قدراتنا".

واستكمل "قمت بعمل فترة معايشة مع الأهلي أثناء وجود مانويل جوزيه ثم فزت على الأهلي بعد ذلك".

واستطرد "هناك مشروعا يُبنى منذ وجودي هنا وهذا واضح للجميع، لا يمكن أن ننافس على الهبوط، تدرجنا في المستوى حتى وصلنا للمربع الذهبي أمام فرق بميزانية أكبر وجودة لاعبين أفضل".

وأتم "هدفنا أن نحافظ على المركز الرابع حتى نهاية الدوري ثم نواصل ذلك في الموسم الجديد".

ويمتلك طلائع الجيش 53 نقطة وهو نفس رصيد فيوتشر قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض
أخر الأخبار
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني 17 دقيقة | الكرة المصرية
بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا 42 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا 53 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي بطولة زد المفتوحة رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه ساعة | الكرة المصرية
زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية