مورينيو: شعرت بالخزي من لاعبي روما.. وقلت لمساعدي صلي لأننا متأخرين بهدف فقط

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي ما قاله للاعبي الفريق بين شوطي اللقاء عقب التأخر ضد يوفنتوس.

وخطف روما نقطة التعادل من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "لم نكن محظوظين بشكل لا يصدق في الشوط الأول، وفي الثاني فعلنا المزيد".

وأضاف "أخبرت لاعبي فريقي بين الشوطين أنني شعرت بالخزي بسببهم، مررنا بمشاكل فنية، ولم يكن هذا أدائنا، لم نأت هنا للعب بهذا الشكل".

وأكمل "أخبرت سالفتوري فوتي: شعرتصلّ لأن النتيجة 1-0 فقط، لأن الخسارة بتلك النتيجة أمر رائع مع هذا الأداء في الشوط الأول".

وواصل "لم نفعل شيئا، كان المنافس صعبا، ولم يكن لدي حلول للمشاركة مع إصابة زانيولو وفينالدوم".

وأردف "أليجري مع كل المشاكل التي يعاني منها لا زال بإمكانه إجراء تغييرات، إذا حللت الشوط الثاني فنحن نستحق الفوز 1-0، لكن الشوط الأول كان مُخزيا".

وأتم "سعيد بالنقطة التي حققنها في الشوط الثاني، أمر إيجابي بعد شوط أول مثل هذا، من السهل أن أتي إلى هنا وأقول إنني مدرب عبقري غيرت الأمور بين الشوطين".





































ولأول مرة يحسم التعادل نتيجة مباراة يوفنتوس وروما على ملعب أليانز ستيديوم، فاز يوفنتوس في 10 وفاز روما في مباراة، وتعادلا اليوم لأول مرة.

وتعادل هو الـ 51 بين الفريقين في تاريخ مواجهات الدوري الإيطالي.

ولم يستطع يوفنتوس في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مباريات الثلاث بالدوري منذ موسم 2014-15، بعدما تفوق على ساسولو 3-0 وتعادل سلبيا مع سامبدوريا.

وارتقى روما مؤقتا للصدارة برصيد 7 نقاط رفقة تورينو ولاتسيو، بينما ظل يوفنتوس سادسا برصيد 5 نقاط في المركز السادس، بشكل مؤقت.

ويستضيف روما في الجولة المقبلة ضيفه مونزا، بينما يحل سبيزيا ضيفا على السيدة العجوز.