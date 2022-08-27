بعشرة لاعبين.. البنك الأهلي يرسل إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية

في مباراة مثيرة للغاية، تغلب البنك الأهلي على مضيفه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي إيسترن صابر الشيمي في الدقيقة 3 ومحمد صالح في الدقيقة 52، فيما سجل ثلاثية البنك الأهلي إسحاقو يعقوبو في الدقيقة 5 ومحمد دبش في الدقيقة 86 وموسى دياورا في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 45 نقطة ليضمن المركز السابع على الأقل، بفارق 4 نقاط عن فاركو الثامن، ونقطة عن سموحة السادس.

أما إيسترن كومباني، فقد تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن مناطق الأمان.

إثارة البداية وبطاقة حمراء

البداية أتت بركنية أرسلها أحمد داهش ليقابلها صابر الشيمي برأسية وتسكن يسار المرمى في الدقيقة الثالثة، ليتقدم إيسترن كومباني سريعا.

وفي الدقيقة الخامسة تعادل البنك الأهلي سريعا بواسطة إسحاقو يعقوبو من انفراد تام مر خلاله بالكرة من الحارس عمرو حسام.

وبالإنذار الثاني في الدقيقة 44، تعرض محمد هلال لاعب البنك الأهلي للطرد بالإنذار الثاني، إثر تدخل عنيف على مودي ناصر.

قبلة الحياة

مع انطلاق الشوط الثاني تحصل إيسترن على ركلة جزاء إثر لمسة يد على أمير مدحت لاعب البنك الأهلي.

وسجل محمد صالح الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 70 كاد إيسترن أن يحسم المباراة برأسية أحمد امين أوفا في الدقيقة 70، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

النهاية

أتى هدف التعادل الذي كان يعني هبوط إيسترن بحد ذاته في الدقيقة 86، بعد ركنية سجل منها محمد دبش بالرأس.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل موسى دياوارا الهدف الثالث، ليرسل إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية رسميا.

بذلك يلحق إيسترن بمصر للمقاصة الهابط مبكرا بـ 15 نقطة في المركز الأخير، وتبقى البطاقة الأخيرة بين الجونة (33 نقطة) والمقاولون العرب وغزل المحلة (35 نقطة لكل منهما).