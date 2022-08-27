طارق حامد: أتمنى الوصول لمنزلة حجازي.. وجمهور الزمالك الأوفى في العالم

شدد طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه عقب الفوز على العدالة.

وقاد طارق حامد فريقه اتحاد جدة للفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وقال طارق حامد عبر "SSC TV" السعودية: "أبارك لنادي الاتحاد وجماهيره، نحتاح الاستمرار في تحقيق الانتصارات بشكل متتالي والفوز خطوة مهمة في مشوار الفريق نحن نلعب وفقا لنظام محدد والناحية الهجومية لدينا جيدة للغاية".

وعن استقبال جمهور اتحاد جدة الحافل أوضح " أتمنى جمهور اتحاد جدة يحبني بقدر حبه لحجازي وأعدهم ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق البطولات".

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيلة البرتغالي نونو سانتو من بداية اللقاء حتى نهايته.

وعن جمهور الزمالك قال: "أبارك لجمهور الزمالك لقب الدوري ولن أستطيع منحهم ما يستحقونه مهما تحدثت عنهم. إنه أوفى جمهور شاهدته في العالم".

وانضم طارق حامد لصفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر عقب فك ارتباطه مع نادي الزمالك.

ووقع البالغ من العمر 33 عاما على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف 2024.

وانضم حامد إلى مواطنه أحمد حجازي مدافع العميد بعدما لعب في صفوف الزمالك منذ صيف 2014 قادما من سموحة، ليمثل النادي على مدار الأعوام الثمانية الماضية.