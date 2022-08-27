النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن

كشف رحيم عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر عن مفاوضات بين نادي الزمالك ولاعبه عبد الرحمن جودة، لاعب منتخب الشباب.

وقال عبد الحق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عقب بطولة كأس العرب للشباب تواصل أمير مرتضى منصور (المشرف على الكرة في الزمالك) مع عبد الرحمن جودة مدافع الفريق من مواليد 2003".

وأضاف "أبلغنا اللاعب بحدوث التواصل وكان ردنا بعدم وجود مانع لدينا من الاجتماع مع أمير مرتضى".

وأوضح "أبلغنا اللاعب لاحقا بتوقيعه للزمالك، ولكن حتى الآن لم يتواصل أمير مرتضى مع إدارة نادي النصر".

وتابع عبد الحق "تلقى جودة عدة عروض في الدوري الممتاز، وموافقتنا ستحدد بناء على المقابل المادي الأفضل ورغبة اللاعب".

واختتم "اللاعب منتظم في تدريبات الفريق بقيادة ياسر رضوان وشارك أمام الإعلاميين وديا يوم الخميس الماضي".

وأعلن الزمالك عن 3 صفقات حتى الآن، هم لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي والجناح السنغالي إبراهيما نداي والمدافع أحمد أيمن منصور.