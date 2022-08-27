بعد 1092 دقيقة.. شباك الأهلي تهتز بتسديدة أحمد سمير

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

سجل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش أول أهداف الفريق أمام الأهلي على ملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

الهدف هو السابع لأحمد سمير في الدوري هذا الموسم بجانب ثلاث تمريرات حاسمة في 29 مباراة.

واستقبلت شباك الأهلي هدفا للمرة الأولى منذ مواجهة بيراميدز في الدوري يوم 16 يوليو الماضي.

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ويعد هدف إيريك تراوري لاعب بيراميدز في الدقيقة 65 من مواجهة الفريقين هو آخر هدف استقبله الأهلي.

لعب الأحمر بعده تسع مباريات في الدوري ومباراة واحدة في الكأس لم يستقبل خلالها أي هدف.

وخرج الأهلي بشباك نظيفة أمام الجونة ومصر للمقاصة والمقاولون العرب وفاركو والاتحاد السكندري وإنبي والمصري والإسماعيلي وإيسترن كومباني، بجانب مصر للمقاصة في كأس مصر.

وجاء هدف أحمد سمير في الدقيقة 67 لينهي نظافة شباك الأهلي التي استمرت بـ1092 دقيقة في جميع المسابقات.

الأهلي يتواجد في المركز الثالث للدوري المصري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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