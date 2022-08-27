كأس العرب للناشئين - مصر تكتسح لبنان بـ 9 أهداف

اكتسح منتخب مصر تحت 17 عاما نظيره اللبناني بنتيجة 9-0 في بطولة كأس العرب للناشئين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتشارك مصر في المسابقة التي تقام في الجزائر من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

وشهد ملعب السيق تفوق منتخب مصر على شقيقه اللبناني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 1-0، وفي الشوط الثاني اكتسح بتسجيل 8 أهداف.

سجل أهداف منتخب مصر: أحمد محمد وإبراهيم محمد ومبروك محمد وحسام عبد الكريم وعلي رياض وعمر سيد معوض وهشام الحداد، وسجل عمر حمدين ثنائية.

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وتفوق منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى على السعودية بنتيجة 3-0.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب السعودية بنتيجة 4-3 على نظيره السوري.

ويختتم مشواره في دور المجموعات أمام منتخب سوريا الثلاثاء 30 أغسطس في السابعة مساءً.

وبذلك أصبح الترتيب: