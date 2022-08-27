مدرب فاركو: منحنا فرصة للشباب أمام المحلة

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

نونو ألميدا - المدير الفني فاركو

تحدث نونو ألميدا مدرب فاركو على التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ألميدا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت مختلفة نوعا ما، نحن نجهز فريق ونسعي لبناء فريقنا في المستقبل".

وأضاف "لذلك منحنا فرص لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة".

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وأوضح "سعيد جدا بأداء اللاعبين الشباب، لدينا رغبة الموسم المقبل أن يكون لدينا فريق يملك الخبرة والشباب، ومنحنا فرصة للاعبين لمواليد 2001 و2002 و2003".

وواصل "المباراة كانت مختلفة ويصعب التحكم في مجرياتها، معظم الأوقات حاولنا تنفيذ تحولات هجومية ودفاعية وفقدنا بعض الكرات أثناء التحول الهجومي ولكني سعيد بأداء اللاعبين".

واستطرد "مستقبل فريق فاركو هو التحسن في المباريات القادمة عن السابقة ودائما هدفنا في كل مباراة أن تكون أفضل من سابقتها".

وأوضح "أهم شيء بالنسبة لنا أن يكون هناك استشفاء بشكل جيد للاعبين، وننافس في المباراة الختامية بشكل جيد".

وتابع ألميدا "جيفرسون كان يعاني من الإصابة، وفضلنا عمل استشفاء بشكل جيد قبل العودة للمشاركة في المباريات".

واختتم "الخطة تعتمد على وجود 4 لاعبين في الدفاع وأحيانا 5 والمهم أن نلعب بنظام معين مع غلق المساحات والمناطق الخطرة حينما نفقد الكرة".

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

فاركو غزل المحلة الدوري المصري نونو ألميدا
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