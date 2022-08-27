مران الزمالك - تأهيل الرباعي استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني ورسالة خاصة من فيريرا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:08

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

وجه جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الصاعدين خلال مران اليوم استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وطالب فيريرا لاعبي الزمالك الصاعدين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لديهم في مواجهة إيسترن كومباني إذ سيعتمد البرتغالي عليهم بعد منح مجمكوعة من اللاعبين الأساسين راحة سلبية.

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وكان الزمالك قد حسم تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ 14 في تاريخه.

كما شهد مران الزمالك خوض الرباعي، يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق، تدريبات تأهيلية واستشفائية استعدادا لمباراة إيسترن كومباني.

وأدي الرباعي تدريبات تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ، وبعدها استكمل االتدريبات الاستشفائية داخل صالة اللياقة البدنية بالنادي.

وفضل فيريرا عدم مشاركة الرباعي السابق ذكره في التدريبات الجماعية مع زملائهم خوفا من تعرضهم للإجهاد عقب مشاركتهم في مواجهة المصري.

وتعادل الزمالك سلبيا بدون أهداف أمام المصري في المباراة التي أقيمت، أمس الجمعة ضمن الجولة 33 من الدوري.

الزمالك إيسترن كومباني فيريرا
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