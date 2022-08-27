مدرب المحلة: فاركو لعب أمامنا بنزاهة وضمير ولذلك يستحق التحية

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:04

كتب : أحمد الخولي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

أشاد مصطفي عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة بالأداء "النزيه" على حد وصفه لفريق فاركو خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبده في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرجو أن تخوض جميع الفرق مباريات الدوري مثل فريق فاركو في مباراة اليوم".

وأضاف "الفريق لعب المباراة بضمير وأشكرهم على النزاهة في طريقة اللعب".

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وأوضح "مباراة مهمة في توقيت صعب للغاية. فريق مثل فاركو يملك إمكانيات ولاعبين جيدين، وهدفنا كان النقاط الثلاث ولكن لم نتمكن من ذلك".

وتابع "في الشوط الثاني كان هناك ضغط كبير من فريق فاركو واللاعبين كانوا قلقين من النتيجة، وتراجعنا بشكل كبير حتي استقبلنا الهدف".

وواصل عبده "أعذر اللاعبين بسبب ضغط المباريات. لدينا مباراة أخيرة مع الاتحاد السكندري ونرغب في تحقيق الفوز للبقاء في الدوري".

واختتم المدرب "هناك تدعيمات كبيرة. عقدي ينتهي مع نهاية الموسم ولم أتحدث مع أحد بخصوص أي شيء، البقاء في الدوري هو الأهم الآن".

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر غير المؤدي للهبوط برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن الجونة صاحب أول مراكز الهبوط.

فاركو غزل المحلة مصطفى عبده الدوري المصري
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