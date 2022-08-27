يد - منتخب مصر يحصد لقب بطولة إفريقيا للشباب بالتفوق على الجزائر

حصد منتخب مصر للشباب لكرة اليد لقب البطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عاما بالفوز على الجزائر بنتيجة 35-15 وللمرة الثالثة عشر في تاريخه.

واستضافت رواندا النسخة 29 من البطولة الإفريقية والتي بدأت من 20 أغسطس وحتى 27 أغسطس 2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-6.

واستطاع شباب منتخب مصر من زيادة الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 30-10 ثم انتهت المباراة بنتيجة 35-13.

وكان منتخب مصر تفوق على الجزائر في دور المجموعات بالفوز بنتيجة 39-27.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشري - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولي - مهاب سعيد - محمد رفاعي - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

ويقود المنتخب فنيا: صابر حسين.

وضمن منتخب مصر المشاركة في كاس العالم للشباب 2023 والتي ستقام في اليونان وألمانيا.

يذكر أن منتخب مصر للشباب حصد المركز الثالث في نسخة 2019 من كأس العالم للشباب.