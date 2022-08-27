لفتة إنسانية.. كريم فؤاد يودع زميله الراحل قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ظهر كريم فؤاد ظهير الأهلي يحمل قميصا قبل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي تقام على ملعب الكلية الحربية.

وحمل هذا القميص اسم زميله السابق كمال رضا، الذي لعب معه في فريق نجوم المستقبل.

وتوفي رضا صباح الخميس الماضي 25 أغسطس.

وتوفي رضا عن عمر يناهز 19 عاما.

وشارك كمال رضا مع فريق النجوم في دوري الجمهورية لمواليد 2003.

وقاد رضا فريقه وسجل هدف الفوز أمام الزمالك في موسم 2018-2019.