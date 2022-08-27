انتهت في الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) بولونيا
السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وبولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.
بينما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.
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أهداف #جيرو المعتادة..
الفرنسي يخطف كرة طائرة بلمسة جميلة ويضعها في الشباك ليتقدم #ميلان 2-0#الدوري_الإيطالي #ميلان_بولونيا#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/UoncjR9ZOO— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق58: جوووووووووووووول الثاني لميلان عن طريق أولفييه جيرو بعد عرضية من لياو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: لياو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس
ق 45: تسديدة من جيرو تمر بجوار القائم من على حدود منطقة الجزاء.
ق 25: تسديدة من ميسياس ترتد من الحارس ومتابعة من لياو لكن أعلى العارضة.
#ميلان يتقدم 1-0..
دي كيتيلير يقتلع الكرة من منتصف الملعب ويهدي لياو تمريرة وضعها الأخير بهدوء في الشباك مسجلاً هدف المباراة الأول#الدوري_الإيطالي #ميلان_بولونيا#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/mM7MlrCCwc— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2022
ق 21: جوووول أووول.. صناعة دي كيتلاري وتمريرة أرضية وتسديدة أرضية من لياو تسكن الشباك في الزاوية القريبة.
بداية اللقاء