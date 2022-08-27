لأول مرة في أليانز ستيديوم.. روما يفرض التعادل على يوفنتوس

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:39

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي روما بهدف تامي أبراهام أمام يوفنتوس

فرض روما التعادل على يوفنتوس في ملعب أليانز ستيديوم في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

تقدم يوفنتوس مبكرا عن طريق دوشان فلاهوفيتش وسجل تامي أبراهام هدف التعادل لروما.

ولأول مرة يحسم التعادل نتيجة مباراة يوفنتوس وروما على ملعب أليانز ستيديوم، فاز يوفنتوس في 10 وفاز روما في مباراة، وتعادلا اليوم لأول مرة.

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وتعادل هو الـ 51 بين الفريقين في تاريخ مواجهات الدوري الإيطالي.

ولم يستطع يوفنتوس في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مباريات الثلاث بالدوري منذ موسم 2014-15، بعدما تفوق على ساسولو 3-0 وتعادل سلبيا مع سامبدوريا.

وارتقى روما مؤقتا للصدارة برصيد 7 نقاط رفقة تورينو ولاتسيو، بينما ظل يوفنتوس سادسا برصيد 5 نقاط في المركز السادس، بشكل مؤقت.

ويستضيف روما في الجولة المقبلة ضيفه مونزا، بينما يحل سبيزيا ضيفا على السيدة العجوز.

التشكيل

بدأ يوفنتوس اللقاء بعودة فوتشينك تشيزيني في حراسة المرمى عقب تعافيه من الإصابة.

وتواجد دوشان فلاهوفيتش ومن خلفه مواطنه الصربي فيليب كوستيتش وخوان كوادرادو.

وعاد باولو ديبالا لملعب يوفنتوس مرة أخرى لكن بقميص روما وشارك تامي أبراهام هجوم الذئاب.

وعوض الصربي نيمانيا ماتيتش غياب نيكولو زانيولو بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

لم يحتج يوفنتوس سوى 76 ثانية من أجل تسجيل هدف التقدم عن طريق فلاهوفيتش من ركلة ثابتة.

هدف هو الأسرع للصربي في الدوري الإيطالي وجاء من أول لمسة له.

في الدقيقة 25 أرسل كوادرادو عرضية أرضية للقادم الخلف مانويل لوكاتيلي الذي سجل بتسديدة قوية هدفا في الشباك.

لكن بعد دقيقة ألغى الحكم هدف يوفنتوس الثاني بداعي وجود لمسة يد على فلاهوفيتش أثناء الهجمة.

شوط أول انتهى بتقدم يوفنتوس مع ظهور هجومي ضعيف لكتيبة جوزيه مورينيو.

ومرت تسديدة كوادرادو في الدقيقة 54 بجوار القائم الأيسر ليظل تقدم يوفنتوس مستمرا.

ومنع تشيزيني فرصة محققة من تامي أبراهام في الدقيقة 68 لتتحول الفرصة لركنية.

ورد الإنجليزي الشاب بكل قوة في الدقيقة التالية، بعدما حول برأسية عرضية ديبالا التي جاءت بمقصية رائعة.

هدف هو الثامن عشر للإنجليزي الشاب ليصبح ثالث أفضل هداف إنجليزي في تاريخ الدوري الإيطالي.

شارك الوافد الجديد أركاديوش ميليك بدلا من فابيو ميريتي بحثا عن هدف ثانٍ ليوفنتوس.

وانتهى اللقاء بتعادل إيجابي بين الفريقين.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
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