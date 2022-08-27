برشلونة يسجل كوندي ويعزز خيارات تشافي أمام بلد الوليد

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

أتم برشلونة إجراءات تسجيل مدافعه الجديد جولز كوندي في رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ليصبح متاحا للقاء بلد الوليد.

واستطاع برشلونة تسجيل آخر صفقاته الصيفية بعد أيام من التعثر في قيد اللاعب القادم من صفوف إشبيلية هذا الصيف.

وكان برشلونة يعاني لتسجيل صفقاته الجديدة بسبب وضعه الاقتصادي وضرورة أن يكون هناك توازن بين إيراداته وإنفاقه.

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بذلك يكون كوندي متاحا للقاء بلد الوليد غدًا الأحد في ثالث جولات الدوري الإسباني.

وكان كوندي لعب مباراتين وديتين مع برشلونة أمام بوماس المكسيكي ومانشستر سيتي رغم عدم تسجيله في الدوري الإسباني.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية الصيف الجاري بعد صراع مع تشيلسي.

وتعاقد برشلونة حتى اللحظة مع روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وكوندي، وفرانك كيسيه، وأندرياس كريستينسن، ويحاول انتداب سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو في الوقت الحالي.

برشلونة ريال بلد الوليد جولز كوندي
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