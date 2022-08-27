الدوري الألماني - ساني ينقذ بايرن ميونيخ من الخسارة الأولى.. رقم خرافي لتصديات سومر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ × بوروسيا مونشنجلادباخ

تعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق، في المباراة الت يجمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الألماني.

شهدت المباراة تألقا لافتا من السويسري يان سومر حارس مرمى جلادباخ، الذي أعاق بايرن ميونيخ كثيرا ونفذ 19 تصديا في المباراة.

وسجل البافاري هدفا في الدقيقة 34 بواسطه نجمه السنغالي الجديد ساديو ماني، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 43 تقدم جلادباخ عن طريق ماركوس تورام، عقب تمريرة حاسمة من كريستوف كرامر.

وأخيرا تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، بعد تمريرة من البديل جمال موسيالا.

رغم التعادل، استمر بايرن ميونيخ على صدارة البوندسليجا برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن يونيون برلين، فيما يحتل جلادباخ المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وفي الجولة ذاتها تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هرتا برلين بهدف دون رد، سجله أنتوني موديست في الدقيقة 32.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بـ 3 انتصارات وهزيمة وحيدة في أول 4 مباريات.

وسحق يونيون برلين مضيفه شالكه بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

تقدم مورتن ثورسبي لصالح برلين في الدقيقة 6، وتعادل ماريوس بوتلر من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

بدأ الانفجار في الدقيقة 36 بالهدف الثاني من شيرالدو بيكر، ثم الثالث من يانيك هابيرير في الدقيقة 45+3.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل بيكر ثاني أهدافه ورابع أهداف الفريق في الدقيقة 46، وأخيرا سجل سفين ميكيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 87 و90.

الفوز أبقى يونيون برلين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، فيما يقبع شالكه في المركز السادس عشر بنقطتين.

وأخيرا تغلب هوفنهايم على أوجسبورج بهدف دون رد، سجله دينيس جايجر في الدقيقة 39، ليحتل المركز الرابع بـ 9 نقاط، فيما يحتل أوجسبورج المركز الثاني عشر مؤقتا بـ 3 نقاط.

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