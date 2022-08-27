تشكيل ميلان - دي كيتلاري أساسي لأول مرة.. وجيرو يقود الهجوم ضد بولونيا

مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) بولونيا.. بداية الشوط الثاني

لأول مرة في أليانز ستيديوم.. روما يفرض التعادل على يوفنتوس

الدوري الألماني - ساني ينقذ بايرن ميونيخ من الخسارة الأولى.. رقم خرافي لتصديات سومر

أرنولد: الفوز كان ضروريا بعد بداية مخيبة للآمال وكارفاليو ما زال لديه الكثير

جوارديولا: لمثل هذه المباريات أحضرنا هالاند.. والدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا

توخيل: خضت تجربة المدرجات ولا أريد إعادتها.. جالاجر أخطأ وطرده مستحق

إيليوت: أفعل كل شيء لمساعدة صلاح في الحصول على الحذاء الذهبي

كلوب: لم يمكننا احترام بورنموث أكثر من ذلك.. وحالة هدف أرنولد لا تعجبني