تشكيل ميلان - دي كيتلاري أساسي لأول مرة.. وجيرو يقود الهجوم ضد بولونيا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

شارل دي كيتلاري - ميلان

يبدأ البلجيكي شارل دي كيتلاري أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويعوض البلجيكي الوافد الجديد الإسباني براهيم دياز.

ويقود الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري عوضا عن الكرواتي أنتي ريبتيش.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: جونيور ميسياس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

بينما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

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