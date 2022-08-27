تشكيل ميلان - دي كيتلاري أساسي لأول مرة.. وجيرو يقود الهجوم ضد بولونيا
السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:10
كتب : FilGoal
يبدأ البلجيكي شارل دي كيتلاري أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في مواجهة بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
ويعوض البلجيكي الوافد الجديد الإسباني براهيم دياز.
ويقود الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري عوضا عن الكرواتي أنتي ريبتيش.
وجاء تشكيل ميلان:
حراسة المرمى: مايك ماينيان
الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز
الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي
أمامهما: جونيور ميسياس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو
الهجوم: أوليفييه جيرو
ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.
بينما يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.
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