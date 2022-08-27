فاركو يفرض التعادل على غزل المحلة ويؤجل حسم صراع القاع للجولة الأخيرة

أشعل فاركو صراع الهبوط وآجل الحسم للجولة الأخيرة بفرض التعادل على غزل المحلة بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري المصري.

تقدم غزل المحلة عن طريق حميد ماو، وسجل شكري نجيب هدف فاركو.

نتيحة وصل بها رصيد فاركو إلى 41 نقطة حافظ به على المركز الثامن في سلم الترتيب.

بينما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 35 نقطة ظل بها في المركز الخامس عشر.

ويستضيف المحلة في الجولة الأخيرة، الاتحاد السكندري على ملعب الغزل، فيما يحل فاركو ضيفا على سموحة.

وأصبح الفارق بين الغزل والجونة في صراع القاع نقطتين فقط، وفي انتظار نتيجة مباراة اليوم بين إيسترن كومباني والبنك الأهلي.

التشكيل

بدأ شكري نجيب وأحمد شريف في هجوم فاركو، وغاب محمد صبحي بسبب الإصابة وعوضه محمد سعيد شيكا.

في المقابل ضم هجوم غزل المحلة الثلاثي، عبده يحيى وإبراهيم كونيه وهشام عادل.

وصف المباراة

بدأ غزل المحلة اللقاء بكل قوة بحثا عن التقدم، فتسلم عبده يحيى الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة على الطائر تصدى لها الحارس في منتصف المرمى في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 13، سجل حميد ماو هدف التقدم للغزل بتسديدة أرضية عقب ركنية نفذها هشام عادل.

وفي الدقيقة 23 تألق شيكا في التصدي لتسديدة حميد ماو من داخل منطقة الجزاء وحولها لركنية.

ومنع القائم الأيمن لشيكا تسديدة هشام عادل من إضافة الثاني للغزل مع مرور نصف ساعة.

مع بداية الشوط الثاني تألق عمرو شعبان ومنع تسديدة شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء من هز شباكه في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 73 تحصل فاركو على ركلة جزاء عقب عرقلة معاذ الحناوي لأحمد شريف داخل المنطقة.

انبرى لها شكري نجيب وأودعها في منتصف المرمى مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 76.

نتيجة حاول لاعبي غزل المحلة تغييرها لكن لم يسعفهم الوقت لينتهي اللقاء بالتعادل وانتظار حسم موقفهم من البقاء للجولة الأخيرة.