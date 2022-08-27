انتهت في صراع الهبوط - إيسترن كومباني (2) - (3) البنك الأهلي.. إلى الدرجة الثانية رسميا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وإليكم ترتيب صراع الهبوط وفقا للموقف الحالي:

14- المقاولون العرب (35 نقطة من 33 مباراة)

15- غزل المحلة (35 نقطة من 33 مباراة)

16- الجونة (33 نقطة من 33 مباراة)

17- إيسترن كومباني (30 نقطة من 33 مباراة)

18 - مصر للمقاصة (هبط رسميا - 15 نقطة من 33 مباراة)

ويهبط إيسترن كومباني رسميا إذا خسر أو تعادل في مباراة اليوم.

ويتفوق الجونة على إيسترن بالمواجهات المباشرة، حيث فاز الجونة 2-0 ذهابا فيما فاز إيسترن 3-2 إيابا.

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ق 94 جووووووول إيسترن إلى الدرجة الثانية.. موسى دياوارا ينهي المباراة في الوقت القاتل لصالح البنك الأهلي

ق 86 جوووووول التعادل يعود للمباراة من جديد.. ركنية ورأسية من محمد دبش يسجل للبنك الأهلي

ق 70 رأسية من أحمد أمين أوفا لاعب إيسترن أتت في العارضة

ق 52 جوووووول محمد صالح يمنح إيسترن الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق 49 لمسة يد على أمير مدحت لاعب البنك الأهلي داخل المنطقة.. ركلة جزاء لصالح إيسترن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 محمد هلال لاعب البنك الأهلي يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني، إثر تدخل عنيف على مودي ناصر

ق 5 جووووول التعادل العاجل!! إسحاقو يعقوبو يدرك التعادل سريعا بعد اجتيازه لحارس مرمى إيسترن

ق 3 جووووول أول يشعل المباراة مبكرا.. إيسترن يتمسك بالبقاء.. ركنية تصل إلى صابر الشيمي ليسجل بالرأس في الشباك

بداية المباراة

إيسترن كومباني الدوري المصري البنك الأهلي صراع الهبوط
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