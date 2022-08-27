سلة - مصر تكتسح الكاميرون وتحافظ على صدارة المجموعة مؤقتا بتصفيات المونديال

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

مصر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم لكرة السلة

فاز منتخب مصر على مضيفه الكاميروني بنتيجة 86-74 في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 15 نقطة وحافظت على صدارة المجموعة، قبل لقاء جنوب السودان غدا الأحد.

فيما رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 10 نقطة في المركز السادس والأخير وبالمجموعة.

وينتظر منتخب نتيجة مواجهة جنوب السودان والكونغو الديموقراطية لمعرفة ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية.

ويحتل جنوب السودان المركز الثاني برصيد 13 نقطة مقابل 11 للكونغو الديموقراطية في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب السودان في الحادية عشر مساءً.

وتقام جميع مباريات تلك المجموعة في صالة محمد مزالي بمدينة المنستير التونسية.

وصف المباراة

افتتح منتخب الكاميرون نقاط المباراة، وارتفع الفارق لـ 5 نقاط لصالح الأسود لكن منتخب استطاع تعديل النتيجة قبل دقيقة واحدة على نهاية الربع الأول.

ومن ثم قلب لاعبو منتخب مصر النتيجة لصالحهم في نهاية الشوط الأول لينتهي بـ 21-19 لصالح مصر.

في الربع الثاني وصل الفارق لصالح مصر 5 نقاط، ثم تعادل المنتخبان مجددا قبل نهاية الربع الثاني بنتيجة 36-36.

وتفوق منتخب مصر منذ تلك اللحظة لينتهي الربع الثاني بنتيجة 47-44.

بدءا من الربع الثالث، اتسع الفارق لصالح منتخب مصر ليصل لفارق 18 نقطة وتصبح النتيجة 63-45.

وأنهى الفراعنة الربع الثالث بفارق 18 نقطة بالفعل بنتيجة 66-48.

في الربع الرابع حاول الأسود تقليص الفارق، لكن منتخب مصر رفع الفارق لـ 21 نقطة عندما وصلت النتيجة لـ 80-59، ثم قلص الأسود النتيجة.

وانتهت أحداث اللقاء بنتيجة، 86-74، سجل خلالها عاصم مرعي 19 نقطة كأكثر مسجل بين لاعبي منتخب مصر.

نظام التأهل

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين بتلك المرحلة من التصفيات من أجل مقعد خامس في المونديال.

وبعد تونس والكاميرون يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان غدًا.

لاحقًا تُستكمَل مباريات هذه المرحلة العام المقبل، إذ يُحسَم التأهل يوم 26 فبراير.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.

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