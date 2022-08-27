تشكيل الأهلي – عبد القادر وميكيسوني أساسيان أمام طلائع الجيش

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالثنائي أحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني في تشكيل فريقه الأساسي أمام طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب الكلية الحربية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد شرقية – رامي ربيعة

الوسط: أحمد عبد النبي – محمد فخري – ميدو نبيل – محمد أشرف

الهجوم: لويس ميكيسوني – أحمد سيد غريب – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء - علي لطفي – محمد محمود – رأفت خليل – محمد نصير – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.