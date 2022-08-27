تشكيل طلائع الجيش – أحمد سمير يقود الهجوم أمام الأهلي
السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:11
كتب : FilGoal
دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بـ أحمد سمير في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.
أحمد سمير
النادي : طلائع الجيش
ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب الكلية الحربية.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:
المرمى: محمد بسام
الدفاع: علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف
الوسط: عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين
الهجوم: أحمد سمير – ميدو جابر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.
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