تشكيل طلائع الجيش – أحمد سمير يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

أحمد سمير

دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بـ أحمد سمير في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب الكلية الحربية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

أخبار متعلقة
مصدر من النصر لـ في الجول: توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف مع الأهلي.. ولا يعاني من إصابات محمد عباس حكما لمباراة طلائع الجيش والأهلي مواعيد مباريات السبت 27 أغسطس - الأهلي والطلائع.. ومباريات نارية في إنجلترا

المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين

الهجوم: أحمد سمير – ميدو جابر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك- تأهيل الرباعي استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني ورسالة خاصة من فيريرا مدرب المحلة: فاركو لعب أمامنا بنزاهة وضمير ولذلك يستحق التحية لفتة إنسانية.. كريم فؤاد يودع زميله الراحل قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فاركو يفرض التعادل على غزل المحلة ويؤجل حسم صراع القاع للجولة الأخيرة مباشر صراع الهبوط - إيسترن كومباني (1) - (1) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني استراحة في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول تشكيل الأهلي – عبد القادر وميكيسوني أساسيان أمام طلائع الجيش حارس الاتحاد عن اتهامات إيسترن كومباني: إشارتي أمام المقاولون عادية وهذا سببها
أخر الأخبار
مران الزمالك- تأهيل الرباعي استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني ورسالة خاصة من فيريرا 46 ثاتيه | الكرة المصرية
مدرب المحلة: فاركو لعب أمامنا بنزاهة وضمير ولذلك يستحق التحية 4 دقيقة | الكرة المصرية
يد - منتخب مصر يحصد لقب بطولة إفريقيا للشباب بالتفوق على الجزائر 12 دقيقة | كرة يد
لفتة إنسانية.. كريم فؤاد يودع زميله الراحل قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش 23 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) بولونيا.. جوووول أوووول 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة في أليانز ستيديوم.. روما يفرض التعادل على يوفنتوس 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يسجل كوندي ويعزز خيارات تشافي أمام بلد الوليد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا