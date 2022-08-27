تشكيل طلائع الجيش – أحمد سمير يقود الهجوم أمام الأهلي

دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بـ أحمد سمير في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ33 للدوري المصري، وتقام بملعب الكلية الحربية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل – خالد سرحان - مصطفى عوض – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي - علي محمد – حسن مجدي – مهند لاشين

الهجوم: أحمد سمير – ميدو جابر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شعبان – محمد الصباحي – محمد جابر – علي حمدي – عبد الرحمن أسامة – الطيب فتحي – خالد عوض – فارس حاتم – محمد شحاتة

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.