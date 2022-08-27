فيرمينو يتعملق وشيء غائب من 33 عاما.. أرقام من فوز ليفربول الكاسح على بورنموث

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:55

كتب : محمود حمدي

احتفال فيرمينو بالهدف - ليفربول أمام بورنموث

شهدت مباراة ليفربول وبورنموث تحقيق مجموعة من الأرقام عقب النتيجة الكبيرة التي حققها فريق المدرب يورجن كلوب.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، ترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وويليام كارفاليو وهارفي إيليوت.

أخبار متعلقة
ليلة البرازيلي.. ليفربول يفترس بورنموث بتسعة أهداف وسط غياب صلاح هاتريك هالاند يحبط مفاجأة كريستال بالاس ويقود سيتي للفوز برباعية برونو فيرنانديز: درسنا ساوثامبتون جيدا وقطعنا وعدا بعد الفوز على ليفربول بثنائية ستيرلينج.. تشيلسي بعشرة لاعبين يستعيد توازنه ويهزم ليستر سيتي

قائمة الانتصارات الأكبر

انضم ليفربول إلى قائمة الفرق التي حققت الانتصار الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

الفوز هو الأول لليفربول في الدوري في الجولة الرابعة وهو أكبر فوز في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ليستر سيتي أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون.

الصورة

فيرمينو يتعملق

البرازيلي فيرمينو أصبح أول لاعب من ليفربول يشارك في أربعة أهداف في الشوط الأول من أي مباراة في البريميرليج، والأول بشكل عام منذ هاري كين أمام ستوك سيتي مع توتنام في 2017.

فيرمينو الذي سجل هدفين وصنع 3 أهداف ساهم للمرة الأولى بخمسة أهداف في مباراة واحدة بجميع المسابقات مع ليفربول.

كما سجل البمهاجم البرازيلي في آنفيلد بعد غياب منذ ديسمبر 2020 أمام توتنام.

ليفربول سجل خمسة أهداف في شوط واحد في البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.

الهولندي فيرجل فان دايك سجل الهدف الـ 18 له في الدوري الإنجليزي.

رقم غائب

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

وعادل ليفربول أكبر فوز له في الدوري على حساب كريستال بالاس بنتيجة 9_0 وبنتيجة 10-1 على حساب روثرهام في عام 1896.

رقم سلبي

في المقابل دون بورنموث رقما سلبيا بالخسارة الثقيلة على يد ليفربول بنتيجة 9_0.

وتلقت شباك بورنموث 16 هدفا خلال 3 مباريات متتالية بموسم واحد للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وخسر بورنموث على يد أرسنال بنتيجة 3-0 وعلى يد مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 قبل الهزيمة من ليفربول.

ليفربول بورنموث الدوري الانجليزي فيرمينو ، ليفربول
نرشح لكم
سكاي: باكيتا إلى وست هام وداعا يونايتد.. ذا أثليتك: ولفرهامبتون يتوصل لاتفاق لضم ساشا كالايدزيتش في ظهوره الأول.. مدرب نيس ينتقد أداء بيبي "لا يمكننا الاستغناء عنه".. جوارديولا يقول كلمته الأخيرة بخصوص مستقبل بيرناردو سيلفا دي يونج يطير إلى إنجلترا.. والسبب مفاجئ الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم أنشيلوتي: مدرب ريال مدريد فاز بالرهان.. وأشركت روديجير لإيقاف نجم إسبانيول ماني يعلق على إلغاء 5 أهداف من أصل 8 سجلها هذا الموسم
أخر الأخبار
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام إيران في ثاني جولات بطولة العالم 57 ثاتيه | رياضات أخرى
سكاي: باكيتا إلى وست هام 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حنبعل المجبري إلى بيرمنجهام 6 دقيقة | ميركاتو
قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري 9 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة كاملة من الشباب لـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في ختام الدوري 15 دقيقة | الكرة المصرية
حكام ختام الدوري - شاهندة محكمة ساحة وعودة عاشور.. ولقاء بدون فيديو 23 دقيقة | الكرة المصرية
نفاد 50% من تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) مصر للمقاصة.. بداية المباراة 32 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث