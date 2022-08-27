انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (1) روما.. تعادل

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستيديوم.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط.

المباراة مذاعة على تطبيق ستارز بلاي وقناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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انتهت

ق 69: جوووووول التعااااادل.. ديبالا يصنع بعرضية على الطائر ورأسية من تامي أبراهام تساوي التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على فلاهوفيتش في الهجمة.

ق 25: جووووول الثااااني.. عرضية من كوادرادو أرضية وتسديدة من لوكاتيلي تسكن الزاوية اليسرى للحارس.

ق 2: جووووول أووووول.. دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء

يوفنتوس روما الدوري الإيطالي
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