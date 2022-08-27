إنبي ينجو من صراع القاع بثنائية أمام الإسماعيلي

ضمن إنبي بقاءه في الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من المسابقة على ملعب بتروسبورت.

سجل ثنائية إنبي: مصطفى شكشك وعلي فوزي.

وارتفع رصيد إنبي إلى 38 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر بالتساوي مع الإسماعيلي الذي تراجع للمركز الحادي عشر.

وابتعد إنبي بشكل رسمي عن مراكز الهبوط، إذ يفصله 5 نقاط بعد الانتصار عن صراع القاع وقبل جولة واحدة على النهاية.

ويظل إنبي دون خسارة من الإسماعيلي في الدوري منذ سبتمبر 2018، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 منذ الخسارة بنتيجة 3-2.

التشكيل

بدأ الإسماعيلي بثنائية خالد النبريص ومحمد الشامي في الهجوم.

في حين بدأ إنبي بثنائيته المعتادة بين جون إيبوكا ومصطفى شلبي هدافي الفريق.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين، وفض مصطفى شكشك الاشتباك برأسية بعد عرضية من أحمد العجوز في الدقيقة 37.

شوط أول لم يعرف أحداثا كثيرة انتهى بتفوق الفريق البترولي.

وكاد محمد الشامي أن يسجل التعادل للإسماعيلي في الشوط الثاني لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 62.

رد مصطفى شلبي بتسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم لأحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 64.

وبعد 3 دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء عقب مطالعة تقنية الفيديو عقب عرقلة الشامي لشلبي داخل منطقة الجزاء.

اعترض لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني على قرار الحكم وتوقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق.

وفي الدقيقة 73 انبرى علي فوزي لركلة الجزاء وسددها في الشباك معلنا هدف إنبي الثاني.

مرت الدقائق التالية دون أي جديد لتنتهي بفوز الأول بعد صيام دام 3 مباريات.