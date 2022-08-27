التشكيل - عودة تشيزيني لعرين يوفنتوس.. وديبالا يجاور أبراهام في روما

السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

ديبالا - روما

يعود باولو ديبالا إلى أليانز ستيديوم معقل يوفنتوس من جديد لكن تلك المرة بقميص روما عندما يواجه فريقه السابق في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وعاد أيضا فوتشينك تشيزيني لحراسة مرمى يوفنتوس عقب تعافيه من الإصابة، يتواجد الشاب فابيو ميريتي في وسط السيدة العجوز.

بينما دفع جوزيه مورينيو بتغيير واحد في تشكيله مثلما أعلن في المؤتمر الصحفي، فيعوض نيمانيا ماتيتش غياب نيكولو زانيولو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – بريمير – دانيلو – ماتيا دي تشيليو

الوسط: أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فابيو ميريتي

الهجوم: فيليب كوستيتش – دوشان فلاهوفيتش – خوان كوادرادو

فيما جاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – إيبانيز

الوسط: ريك كارسدورب – لورينزو بيليجريني – براين كريستانتي – نيمانيا ماتيتش – ليوناردو سبينازولا

الهجوم: باولو ديبالا – تامي أبراهام

ويحتل روما المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعد أول جولتين.

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