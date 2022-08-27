فولفسبورج دون انتصار.. مرموش البديل يشارك في الخسارة ضد لايبزج

شارك عمر مرموش كبديل في خسارة فولفسبورج بنتيجة 2-0 أمام لايبزج في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ولأول مرة يبدأ مرموش من على مقاعد البدلاء مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الجاري.

وتأخر فولفسبورج خارج أرضه ضد لايبزج بهدف مبكر سجله كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء.

شارك مرموش مع بداية الشوط الثاني وضغط الفريق بكل قوته من أجل التعادل عن طريق ماكس كروس ويوسيب بريكالو.

وسدد مرموش في الدقيقة 57 لكن كرته جاءت سهلة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء مرر تيمو فيرنر إلى نكونكو ليسجل الفرنسي ثاني أهداف فريقه واللقاء لينهي اللقاء بالفوز.

هدفان رفع بهما الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني.

انتصار وصل به لايبزج للمركز العاشر برصيد 5 نقاط محققا أول انتصاراته في الموسم.

بينما ظل فولفسبورج دون فوز بعد أول 4 جولات مكتفيا بنقطتين في المركز الرابع عشر.