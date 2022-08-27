انتهت في تصفيات مونديال السلة - الكاميرون (74) (86) مصر.. اكتساح الفراعنة

السبت، 27 أغسطس 2022 - 17:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة.

نهاية اللقاء.. 86-74 لصالح منتخب مصر

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ق 7: 82-66 لمنتخب مصر

ق 5: مصر تتفوق بقوة بنتيجة 76-57

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. مصر تتفوق 66-48

ق 3: 63-46 لمنتخب مصر

ق 6: 55-44 لمنتخب مصر

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتفوق مصر 47-44

ق 1: 36-36 تعادل بين المنتخبين

ق 6: 33-28 لمنتخب مصر

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق مصر 21-19

ق 1: التعادل 17-17

ق 2: 17-14 لصالح منتخب الكاميرون

ق 5: 11-8 لصالح منتخب الكاميرون

**بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً

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وتقام المباريات في تونس أيام 26 و27 و28 من شهر أغسطس الجاري، بينما الدور الثاني في فبراير ولم يتحدد الدولة المستضيفة.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية برصيد 11 نقطة خلف منتخب جنوب السودان صاحب الـ 12 نقطة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

علي أحمد – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – عاصم مرعي – إيهاب أمين – خالد عبد الناصر – عمر عزب – عمر هشام – عمر طارق – سيف سمير – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – يوسف شوشة

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر كالآتي:

27 أغسطس: الكاميرون × مصر (الساعة 5:30)

28 أغسطس: مصر × جنوب السودان (الساعة 11:30)

أما ترتيب المجموعة قبل انطلاق المرحلة الأخيرة فكالآتي:

1- جنوب السودان 13 نقطة

2- مصر 13 نقطة

3- تونس 11 نقاط

4- الكونغو الديمقراطية 11 نقاط

5- السنغال 11نقاط

6- الكاميرون 9 نقاط

تصفيات مونديال السلة منتخب مصر لكرة السلة
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