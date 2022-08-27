التشكيل - ثنائي في هجوم فاركو وغياب صبحي.. وعبده يحيى يقود غزل المحلة

يقود شكري نجيب وأحمد شريف هجوم فاركو في لقاء غزل المحلة من الدوري المصري في إطار الجولة 33 على استاد الإسكندرية.

بينما يبدأ عبده يحيى في هجوم غزل المحلة الساعي للهروب من صراع القاع ويجاوره إبراهيما كونيه وهشام عادل.

ويغيب محمد صبحي عن حراسة مرمى الفريق السكندري بسبب الإصابة ويعوضه محمد سعيد "شيكا".

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - رامي صبري - جابر كامل - أحمد صغيري

خط الوسط: محمود حمادة - أحمد محمد "البحراوي" محمود جهاد

خط الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف

فيما جاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – خالد الإخميمي

الهجوم: إبراهيما كونيه – عبده يحيى – هشام عادل

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل الغزل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.