كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالهزيمة أمام هولندا

افتتح منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة الطائرة بالهزيمة أمام هولندا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة العالم لرجال الطائرة في دولتي بولندا وسلوفينيا بمشاركة 24 منتخبا.

وأنهى منتخب هولندا الشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث حسم منتخب هولندا المباراة بنتيجة 25-16.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

موعد مباريات مصر:

السبت 27 أغسطس: مصر × هولندا (الساعة 2 عصرا)

الإثنين 29 أغسطس: إيران × مصر ( الساعة 5:30 مساء)

الأربعاء 31 أغسطس: الأرجنتين × مصر (الساعة 11 صباحا)

تاريخ مصر في البطولة:

يشارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.