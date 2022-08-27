كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالهزيمة أمام هولندا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الطائرة

افتتح منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة الطائرة بالهزيمة أمام هولندا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام بطولة العالم لرجال الطائرة في دولتي بولندا وسلوفينيا بمشاركة 24 منتخبا.

وأنهى منتخب هولندا الشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

أخبار متعلقة
انتهت في إنجلترا - سيتي (4)-(2) بالاس.. تشيلسي (2)-(1) ليستر تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون

وفي الشوط الثالث حسم منتخب هولندا المباراة بنتيجة 25-16.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

موعد مباريات مصر:

السبت 27 أغسطس: مصر × هولندا (الساعة 2 عصرا)

الإثنين 29 أغسطس: إيران × مصر ( الساعة 5:30 مساء)

الأربعاء 31 أغسطس: الأرجنتين × مصر (الساعة 11 صباحا)

تاريخ مصر في البطولة:

يشارك منتخب مصر في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكان أفضل مركز في تاريخ مصر في نسخة 2006 في اليابان عندما تأهل الفريق لثمن النهائي وحصد المركز الثالث عشر.

وخاض منتخب مصر 45 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.

ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات فقط بينما خسر 38 مرة.

وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى عام 1974 في المكسيك.

منتخب مصر لكرة الطائرة بطولة العالم لكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام إيران في ثاني جولات بطولة العالم اسكواش - نور الطيب تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف الاسبوعي.. ونوران بالصدارة كرة طائرة – الأهلي يتعاقد مع ديانا رييس لاعبة منتخب بورتوريكو كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم انتهت كرة سلة - مصر (65) - (85) جنوب السودان.. تصفيات كأس العالم اسكواش - اللقب الأول كأم.. نور الطيب تحقق بطولة زد المفتوحة موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - فالنسيا ضد أتليتكو مدريد 8 دقيقة | الدوري الإسباني
تحذير من محمد وهبة للاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة سوريا 20 دقيقة | الكرة المصرية
5 لاعبين من فريق الأمل في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش 20 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب 27 دقيقة | كرة يد
الماتادور أصبح خفاشا.. كافاني إلى فالنسيا 32 دقيقة | ميركاتو
كونتي: إذا بحثت عن زوج لابنتي أتمنى أن يكون مثل سون 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين يكشف لـ في الجول مصير موعد المتبقي من مباريات كأس مصر 47 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من فاركو لـ في الجول: لا نية للتخلي عن أي لاعب حال تأكد الإيقاف 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث