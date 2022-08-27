انتهت الدوري المصري – إنبي (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز ثمين
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:52
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 73: جوووول علي فوزي يسجل هدف إنبي الثاني من علامة الجزاء.
ق 69: اعتراضات من لاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء لإنبي وتوقف اللقاء
ق 67: ركلة جزاء لإنبي بعد عرقلة محمد الشامي لمصطفى شلبي
ق 64: تسديدة قوية من مصطفى شلبي تمر بجوار القائم.
ق 62: رأسية محمد الشامي ترتطم بعارضة إنبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي
بداية المباراة
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