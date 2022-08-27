انتهت الدوري المصري – إنبي (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز ثمين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي والإسماعيلي التي تقام في ملعب بتروسبورت في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري.

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انتهت

ق 73: جوووول علي فوزي يسجل هدف إنبي الثاني من علامة الجزاء.

ق 69: اعتراضات من لاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء لإنبي وتوقف اللقاء

ق 67: ركلة جزاء لإنبي بعد عرقلة محمد الشامي لمصطفى شلبي

ق 64: تسديدة قوية من مصطفى شلبي تمر بجوار القائم.

ق 62: رأسية محمد الشامي ترتطم بعارضة إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38 جوووول عرضية من أحمد العجوز ورأسية من مصطفى شكشك تسكن شباك الإسماعيلي

بداية المباراة