مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة لايبزج

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج في المباراة التي ستجمع فريقه في مواجهة لايبزج في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

مرموش كان قد بدأ الثلاث مباريات الأولى لفريقه في الدوري الألماني، بينما يجلس للمرة الأولى على مقاعد البدلاء في اختيارات نيكو كوفاتش مدرب الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: كوين كاستيلز

الدفاع: بوتي باكو - ماكسينس لاكرويكس - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو

الوسط: جوشوا جيولافوجوي - ماكسميليان أرنولد

الهجوم: جاكوب كامينيسكي - ماكس كروز - ماكسيميليان فيليب

أمامهم: لوكاس نميتشا

ولم يسهم مرموش في أي هدف حتى الآن خلال مشاركاته الثلاث مع مرموش منذ بداية الموسم.