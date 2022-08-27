مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة لايبزج
السبت، 27 أغسطس 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج في المباراة التي ستجمع فريقه في مواجهة لايبزج في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
مرموش كان قد بدأ الثلاث مباريات الأولى لفريقه في الدوري الألماني، بينما يجلس للمرة الأولى على مقاعد البدلاء في اختيارات نيكو كوفاتش مدرب الفريق.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:
الحارس: كوين كاستيلز
الدفاع: بوتي باكو - ماكسينس لاكرويكس - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو
الوسط: جوشوا جيولافوجوي - ماكسميليان أرنولد
الهجوم: جاكوب كامينيسكي - ماكس كروز - ماكسيميليان فيليب
أمامهم: لوكاس نميتشا
ولم يسهم مرموش في أي هدف حتى الآن خلال مشاركاته الثلاث مع مرموش منذ بداية الموسم.
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