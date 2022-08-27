الإسماعيلي يعلن حجم تبرعات الجماهير لدعم النادي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن الإسماعيلي اليوم السبت حجم تبرعات جماهير النادي لدعمه في أزمته المالية التي يمر بها مؤخرا.

ونشرت الصفحة الرسمية للإسماعيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة توضح كافة تفاصيل التبرعات.

وتبرع يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي بـ500 ألف جنيه.

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فيما بلغت قيمة التبرعات النقدية 4 آلاف و500 جنيه.

أما التبرعات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة فبلغت 33 ألف و500 جنيه.

وقال الكومي في وقت سابق: "ندشن حملة لدعم ومساندة الإسماعيلي بواسطة جماهيره وعشاقه من رجال الأعمال المخلصين، محبو الإسماعيلي يتواجدون في كل الدول العربية وبلاد العالم".

وأضاف "لو نجحت الحملة، خير وبركة، لن نضطر لبيع نجومنا. أمّا إذا لم تنجح، فالجماهير (ماتزعلش)، أعطيناكم فرصة لدعمنا ولم تفعلوا، ماذا سنفعل وقتها؟ سنضطر لبيع لاعبينا".

وسبق له أن صرّح أيضا قائلا: "لآن أمامنا حل وهو اللجوء لدعم الجماهير، نادي دورتموند كان يعاني من أمر مشابه وعاد بدعم الجمهور وهذا الأمر ليس عيبا".

الإسماعيلي
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