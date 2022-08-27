لاعبة برشلونة السابقة: فخورة بتمثيل منتخب مصر للسيدات
السبت، 27 أغسطس 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
كشفت سارة إسماعيل المنضمة حديثا لفريق منتخب مصر للسيدات عن أسباب اختيارها منتخب مصر على حساب إسبانيا.
وقالت سارة في حوار نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "ألعب حاليا في فريق ريال سرقسطة ولعبت 6 سنوات في برشلونة، أنا سعيدة وفخورة بتمثيل منتخب بلادي وسعيدة بتلك الفرصة".
وتابعت "اخترت منتخب مصر لأن والدي مصري، أحب زيارة مصر والناس وحب البلد وأتمنى أن تكون مصر في المكانة العالية التي تستحقها وخصوصا أن السيدات تعرف أن كرة القدم رياضة للجميع وليس للرجال فقط".
وأضافت "أنا أتحدث اللغة العربية قليلا ولكن أنوي الحديث في الملعب".
وتمتلك سارة الجنسيتين المصرية والإسبانية ولكنها اختارت اللعب لمنتخب مصر.
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