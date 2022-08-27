خبر في الجول – المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الزمالك على غرامة بوطيب

السبت، 27 أغسطس 2022 - 14:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

حددت المحكمة الرياضية موعدا للنظر في طعن الزمالك على تغريمه لصالح لاعبه السابق خالد بوطيب.

خالد بوطيب

النادي : لو هافر

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن المحكمة الرياضية حددت الـ21 من شهر أكتوبر المقبل موعدا للنظر في طعن الزمالك على تغريمه 2 مليون و500 ألف يورو بداعي عدم حصول بوطيب على مستحقاته.

ومن المقرر أن يقدم الزمالك المستندات التي تثبت صحة طعنه وأن بوطيب هو من تغيب عن المران ولذا لم يتسلم مستحقاته رغم تجزيها له.

أخبار متعلقة
مؤتمر أنشيلوتي: كروس ورودريجو عادا من الإصابة.. وموقف النادي من رحيل أسينسيو مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك مؤتمر تشافي: وقعنا في أصعب مجموعة بدوري الأبطال.. ومصير أوباميانج وديباي وماركوس ألونسو

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قبل عدة أشهر حكما بتغريم الزمالك 2 مليون و500 ألف يورو بداعي عدم حصوله على مستحقاته.

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com آنذاك: "القضية بدأت بتقديم الزمالك شكوى ضد اللاعب بعد تغيبه عن المران وقدم اللاعب شكوى مضادة".

وواصل "بوطيب كان له مستحقات تصل لـ180 ألف يورو وبالفعل جهزنا الشيك الخاص بالمبلغ لكن اللاعب لم يتسلمه".

وتابع "لجنة فض المنازعات بفيفا ارتأت أن الزمالك فسخ عقد اللاعب لسبب غير عادل وبناء عليه حكمت بحصوله على 180 ألف يورو بالإضافة لقيمة ما تبقى من تعاقده ليصل المبلغ لـ2 مليون و500 ألف يورو".

وأردف المصدر "الزمالك فرصه كبيرة حينما نذهب للمحكمة الرياضية لنلغي ذلك الحكم لأن فسخ تعاقد بوطيب تم لسبب عادل بعد تغيبه عن المران وعدم حضوره للنادي ونرى أن فرصنا كبيرة في الفوز بالقضية".

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق عن خالد بوطيب: "قضية خالد بوطيب لا تزال مفتوحة ولم يصدر حكم فيها. اللاعب رفض الخضوع لعملية جراحية تحت إشراف طبيب الفريق".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

الزمالك خالد بوطيب
نرشح لكم
عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول مصدر من النصر لـ في الجول: عرفنا بحدوث توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف.. ولا يعاني من إصابات فيريرا يمنح 8 لاعبين راحة سلبية الإسماعيلي يعلن حجم تبرعات الجماهير لدعم النادي المصري يعلن تشخيص إصابة إلياس الجلاصي لاعبة برشلونة السابقة: فخورة بتمثيل منتخب مصر للسيدات مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك
أخر الأخبار
عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل 20 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالهزيمة أمام هولندا 50 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري – إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. جوووول أوووول 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(0) بورنموث.. جووول فيرمينو يشارك في الرباعية 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من النصر لـ في الجول: عرفنا بحدوث توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف.. ولا يعاني من إصابات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا