مؤتمر أنشيلوتي: كروس ورودريجو عادا من الإصابة.. وموقف النادي من رحيل أسينسيو

السبت، 27 أغسطس 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن وضعية بعض اللاعبين في الفريق مثل ماركو أسينسيو وماريانو دياز، كما كشف عن عودة توني كروس ورودريجو من الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الحصفي الخاص بالمباراة: "كروس ورودريجو قد تعافيا بشكل جيد، ديناميكية الفريق جيدة ونحن نستعد للمباراة التي خسرناها في الموسم الماضي، إسبانيول فريق مقاتل ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".

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وتابع "لا أعرف أي شيء جديد عن ماركو أسينسيو سوى أنه يقيم موقفه، يوم 1 سبتمبر سيتضح كل شيء وإذا بقى سيكون لاعبا مهما وسأكون سعيدا لأنه ساهم كثيرا مع الفريق خلال الموسم الماضي وسيكون كذلك في الموسم الحالي".

واستمر "أنا اعتمد على ماريانو ولكن لديه اللاعب الأفضل في العالم في نفس مركزه لذلك الوضع صعب بالنسبة له، لدينا فريق به العديد من الموارد وإذا رحل أسينسيو لن نتعاقد مع أي لاعب بديل لأننا لا نحتاج لذلك".

وواصل "صفقة لوكا مودريتش كانت رائعة له ولريال مدريد ومسيرته كانت رائعة ومستمرة ولعب دائما بشكل جيد، يمكنه الاستمرار أكثر لأنني أراه يجدد نفسه ومتحفز للغاية اعتقد أنه سيستمر لموسم آخر".

وشدد "كاسيميرو ساعدنا كثيرا وعندما نودع شخصا مثله بالطبع تكون حزينا ولكن مرحلة جديدة بدأت وأتمنى له الأفضل".

ورحل كاسيميرو عن ريال مدريد متجها إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكمل "سيبايوس سيستمر وسيحصل على دقائق أكثر لأنه يستحق ذلك سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام وسيحصل على دقائق خلالهم".

وأضاف "رودريجو سيكون له دور أكثر أهمية لأنه صنع الفارق خلال أوقات صعبة في الموسم الماضي وسيبدأ في مباريات أكثر، سيلعب على الجانب الأيمن ويمكنه أيضا أن يلعب على الأيسر بدلا من فينيسيوس حتى يمكنه اللعب في مكان بنزيمة لذلك سيكون عاما مهما بالنسبة له".

وأتم "فالفيردي لاعب متكامل ويلعب بشكل جيد جدا على الجناح، هو يمنحنا الكثير من الطاقة ويجعلنا أكثر قوة".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول جولتين ويسعى للفوز في الثالثة من أجل الحفاظ على الصدارة.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني ماركو أسينسيو
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