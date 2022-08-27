استدعاء بلال عبد المطلب للانضمام إلى معسكر BWB

يستعد معسكر Basketball Without Borders (BWB) للانطلاق لأول مرة في مصر غدًا الأحد في صالة حسن مصطفى تحت إشراف الاتحاد الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويقام المعسكر خلال الفترة ما بين 28 لـ 31 أغسطس في مصر وشمال إفريقيا والأولى في إفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

وقرر مسئولى BWB استدعاء اللاعب بلال محمد عبد المطلب للانضمام إلى صفوف المعسكر ليكون سادس لاعب مصري يتم استعاؤه للمسعكر.

ويجمع المعسكر أكثر من 60 لاعب من أفضل لاعبي قارة إفريقيا للرجال والسيدات من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

وكان كل من حسن عامر وسيف قيدار هنداوي وآدم الحلواني وجنا الألفي وجنا طارق السعيد وهنا عبد العال من مصر ضمن مجموعة المواهب التي تم استدعاؤهم من قبل.

وجاء اختيار بلال بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا تحت 18 عام ومساهمته في تتويج منتخب مصر بالبطولة اوالتأهل لكأس العالم.