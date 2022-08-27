مؤتمر تشافي: وقعنا في أصعب مجموعة بدوري الأبطال.. ومصير أوباميانج وديباي وماركوس ألونسو

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن فريقه وقع في أصعب مجموعة في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

ووقع برشلونة في المجموعة الثالثة رفقة كل من بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "وقعنا في أصعب مجموعة لنا منذ 10 أو 12 سنة لكن علينا أن ننافس وننتصر".

وعن سوق الانتقالات قال: "هناك ثلاثة احتمالات قائمة وسنرى ماذا سيحدث فهناك خمسة أيام متبقية في الانتقالات".

وأردف "لا أستبعد أي شيء أو أي احتمالية بشأن بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي سواء رحيل أي منهما، هناك أشياء كثيرة من الممكن أن تحدث".

وتابع "لن نتحايل في المنافسة فنحن كنا في وضع صعب يمنعنا من تسجيل اللاعبين ولكننا نشعر بالتفاؤل بقدرتنا على تسجيل جولز كوندي استعداد للقاء بلد الوليد.

وبسؤاله عن بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي قال: "الأمل دائما موجود ولكن الأمر صعب خاصة مع تبقي أيام قليلة على نهاية السوق، أعتقد أن الأمر صعب للغاية".

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أكد عدم وصول أي عرض لناديه لضم اللاعب البرتغالي وأنه سيبقى في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وبسؤاله عن مارتن برايثوايت لاعب الفريق قال: "كنت صريحا معه وأبلغته منذ شهر مايو الامضي برحيله".

أما عن ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي قال: "لا أستبعد أي شيء في الانتقالات".

وأكد تشافي أنه تحدث مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق وأن المنافسة ستكون صعبة بالنسبة له بشأن المشاركة لكنه شدد في الوقت ذاته أن المدافع الإسباني يستطيع مساعدة الفريق في دور آخر وأن كل شيء سيعتمد على الفرص التي ستمنح له.

وحصد برشلونة أربع نقاط من أول جولتين له في الدوري الإسباني، ويستضيف غدا الأحد بلد الوليد في ملعب كامب نو في ثالث جولات المسابقة.