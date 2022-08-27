مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك

السبت، 27 أغسطس 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن ناديه لن يضم سوى ثلاثة لاعبين أجانب كاشفا عن الأندية التي ينوي ضم صفقات منها.

وقال مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية صباح اليوم السبت: "سنضم صفقات من طلائع الجيش ومن سموحة والاتحاد السكندري وربما من إنبي ومن فيوتشر".

وواصل "سنضم ثلاثة لاعبين أجانب ونحتاج إليهم فقط وليس لمجرد الشراء".

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وأوضح "قمنا بضم زكريا الوردي بدلا من طارق حامد وإبراهيما نداي مكان أشرف بنشرقي".

وأردف مرتضى "مازال جوزفالدو فيريرا يقارن حاليا بين اللاعبين الاجانب المتاحين وسيكون مهاجم صريح كصفقة أجنبية ثالثة".

وشدد "لن نضم اي لاعب إلا بموافقة فيريرا ويكون مكان نحتاج لدعمه في صفوف الفريق".

واستدرك ضاحكا "لن نضم لاعبين من الأهلي والمقاولون العرب ومصر للمقاصة".

وأكمل "لن أعلن عن اي اسم إلا بعد الاتفاق مع ناديه".

وعن عرض الرعاية من الشركة المتحدة للأهلي والزمالك قال: "العرض المقدم للأهلي مثل الزمالك".

مرتضى منصور الزمالك فيريرا
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