حسام حسن: راضي عما حققته مع المصري.. وللإدارة الجديدة حرية الاختيار

شدد حسام حسن مدرب المصري على رضاه عن الفترة السابقة التي قضاها في تدريب الفريق بعد تحسينه من مكانه في جدول الترتيب.

وتعادل المصري مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة MBC مصر: "راضي عما حققناه مع المصري خلال الفترة الماضية وخلال تلك الظروف، الموسم كان صعب جدا وأندية كبيرة كانت مهددة بالهبوط والعديد منهم كانوا فوق المصري في جدول الترتيب ولكن الآن المصري ترتيبه أفضل منهم".

وتابع "كنا نواجه بطل الدوري ولعبوا ب 7 لاعبين أساسيين وليس فريق كامل من الناشئين بالطبع كان ينقصهم 4 لاعبين مؤثرين مثل شيكابالا وأحمد السيد زيزو ومع ذلك لعبنا مباراة جيدة وكنا قريبين من المكسب أمام بطل الدوري".

واستمر "أدينا ما علينا تجاه جماهير المصري وبورسعيد لأن المصري ناد كبير وتركناه من 4 سنوات وهو في قبل نهائي كأس الكونفدرالية ونهائي كأس مصر وشاركنا في كأس السوبر لذلك لم نتمنى أن نراه في الوضع الحالي، ولكن المصري سينهي الدوري في المباراة الأخيرة في مكانة جيدة بعيدة عن الهبوط".

وأضاف "عند تولينا تدريب المصري أصرينا أن يكون العقد لمدة شهرين فقط لأننا أردنا أن نقوم بمهمة إبقاء الفريق في الدوري ونتحدث عقب نهاية تلك المدة، الهدف من ذلك كان ترك الفرصة لنا وللإدارة الجديدة لاختيار كل شخص الظروف التي تناسبه بالطبع شرف لأي مدرب أن يتواجد مع ناد كبير مثل المصري".

ويحتل المصري حاليا المركز التاسع برصيد 38 نقطة، بينما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 77 في صدارة جدول الترتيب ومتوجا بالدوري بشكل رسمي.