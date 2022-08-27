تعرف على مواعيد مباريات ليفربول وصلاح في أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم السبت مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا عقب القرعة التي أجريت قبل يومين.

ويقع ليفربول ونجمه محمد صلاح في المجموعة الأولى رفقة كل من أياكس ونابولي ورينجرز.

فمتى تقام مباريات وصيف النسخة الماضية والمتوج بالبطولة ست مرات من قبل؟

سيبدأ ليفربول مبارياته بملاقاة نابولي في إيطاليا في السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وبعدها يستضيف ليفربول في ملعبه العريق أنفيلد منافسه أياكس في الـ13 من سبتمبر.

ثم يستضيف رينجرز الاسكتلندي في الرابع من أكتوبر.

وفي الـ12 من أكتوبر يسافر ليفربول إلى اسكتلندا لملاقاة رينجرز في الجولة الرابعة.

أما في الجولة الخامسة فسوف يسافر إلى هولندا لملاقاة أياكس في الـ26 من أكتوبر.

وأخيرا في الأول من نوفمبر يستضيف نابولي في ملعبه أنفيلد.

ماذا قدم صلاح أمام منافسيه؟

نابولي

واجه صلاح الفريق القادم من جنوب إيطاليا 9 مرات خلال مسيرته، بواقع 4 مرات مع روما ومثلهم مع ليفربول ومرة واحدة مع فيورنتينا.

وفاز صلاح على نابولي 3 مرات وتعادل مرتين وهُزم في 4 لقاءات.

ومع ليفربول سجل صلاح هدفا وحيدا ضد نابولي، لكن إجمالا سجل أمامهم 4 أهداف وصنع اثنين.

أياكس

أما أياكس فقد التقى به صلاح مرتين فقط في دور المجموعات من دوري الأبطال وفاز عليهما بالنتيجة ذاتها 1-0.

لكن صلاح لم يسجل أو يصنع حتى الآن أي هدف ضد الفريق الهولندي.

رينجرز

ستكون المواجهة المباراة هي الأولى التي ستجمع صلاح بالفريق القادم من جلاسجو العاصمة الأسكتلندية.