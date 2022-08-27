مواعيد مباريات المجموعة النارية في دوري الأبطال.. متى يلتقي برشلونة وبايرن وإنتر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ ضد برشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم السبت مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا عقب القرعة التي أجريت قبل يومين.

ولكن تتوجه أغلب الأنظار إلى مجموعة الموت وهي الثالثة والتي تضم بايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

فمتى تقام مباريات تلك المجموعة؟

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وستبدأ مباريات دور المجموعات في السادس من شهر سبتمبر المقبل وتنتهي في الثاني من نوفمبر الذي يليه.

وبالنظر إلى المجموعة النارية فسيبدأ إنتر ميلان مبارياته بملاقاة بايرن في السابع من سبتمبر المقبل.

فيما سيواجه برشلونة منافسه فيكتوريات بلزن.

وفي الجولة الثانية في الـ13 من شهر سبتمبر سيستضيف بايرن منافسه برشلونة.

أما في الجولة الثالثة فسيحل برشلونة ضيفا على إنتر في الرابع من شهر أكتوبر.

وفي الجولة الرابعة في الـ12 من شهر أكتوبر سيستضيف برشلونة منافسه إنتر.

فيما ستجمع الجولة الخامسة بين برشلونة وإنتر في الـ26 من أكتوبر.

وأخيرا تختتم المباريات بملاقاة بايرن وإنتر في الأول من نوفمبر.

بايرن ميونيخ برشلونة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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