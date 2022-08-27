مواعيد مباريات السبت 27 أغسطس - الأهلي والطلائع.. ومباريات نارية في إنجلترا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

الدوري المصري

طلائع الجيش × الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس

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فاركو × غزل المحلة - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

إيسترن كومباني × البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون × مانشستر يونايتد - 1:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1

ليفربول × بورنموث - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم

تشيلسي × ليستر سيتي - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم

مانشستر سيتي × كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

أرسنال × فولهام - 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × روما - 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

ميلان × بولونيا - 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × بورسيا مونشنجلادبخ - 6:30 مساء

لايبزج × فولفسبورج - 3:30 مساء

هيرتا برلين × بوروسيا دورتموند - 3:30

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات السبت الدوري المصري الأهلي ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري الألماني
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