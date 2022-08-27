مواعيد مباريات السبت 27 أغسطس - الأهلي والطلائع.. ومباريات نارية في إنجلترا
السبت، 27 أغسطس 2022 - 10:46
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى.
الدوري المصري
طلائع الجيش × الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس
فاركو × غزل المحلة - 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2
إيسترن كومباني × البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2
الدوري الإنجليزي
ساوثامبتون × مانشستر يونايتد - 1:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
ليفربول × بورنموث - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم
تشيلسي × ليستر سيتي - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم
مانشستر سيتي × كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم
أرسنال × فولهام - 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × روما - 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
ميلان × بولونيا - 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ × بورسيا مونشنجلادبخ - 6:30 مساء
لايبزج × فولفسبورج - 3:30 مساء
هيرتا برلين × بوروسيا دورتموند - 3:30
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