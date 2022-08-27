موعد مواجهتي كوكا ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

كوكا - مصطفى محمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم السبت مواعيد مباريات الدوري الأوروبي بالكامل.

مصطفى محمد

النادي : نانت

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

نانت
أولمبياكوس

وستنطلق المباريات في الثامن من شهر سبتمبر المقبل، على أن ينتهي دور المجموعات في الثالث من نوفمبر.

وفي المجموعة السابع سيلتقي أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر مع زميله مصطفى محمد إذ أن أولمبياكوس اليوناني سيواجه نانت الفرنسي.

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وتضم المجموعة كذلك كاراباج الأذربيجاني وفرايبورج الألماني.

وستكون المباراة الأولى التي تجمع لاعبي منتخب مصر في الثامن من شهر سبتمبر المقبل في الجولة الأولى في فرنسا.

أما المباراة الثانية بينهما فستكون في الجولة الأخيرة في الثالث من نوفمبر.

وستنطلق المباراة الأولى في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية في السابعة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية.

ولن تكون هذه هي أول مرة يلتقي فيها كوكا بمصطفى محمد في الأراضي الأوروبية.

فقد سبق والتقيا حينما كانا يلعب كوكا في كونيا سبور ومصطفى في جالاتا سراي في الدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز حينها كونيا سبور هدفا في انتصار فريقه على جالاتا سراي بهدفين مقابل لا شيء.

وشارك كوكا آنذاك لـ72 دقيقة فيما تواجد مصطفى محمد فيها لثماني دقائق فقط.

كوكا مصطفى محمد الدوري الأوروبي نانت أولمبياكوس
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