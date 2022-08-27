مؤتمر بيولي: رحيل لياو؟ أفكر في المباريات المقبلة.. ولسنا ريال مدريد بعد

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن إمكانية رحيل رافائيل لياو، وأوضح أن فريقه لم يصل بعد لمستوى ريال مدريد.

ويستعد ميلان للقاء بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "أفكر فقط في المباريات المقبلة واللاعبين الموجودين في فريقي".

وأضاف "يجب أن يفكر لياو في التحسن، أنا لا أقوم بتدريبه على التفكير في أنه يمكنه المغادرة. على العكس من ذلك، لياو متاح دائما ولا يخطئ أثناء التحضير للمباريات".

وبحسب التقارير فأن لياو يمتلك عرضا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو.

وأردف "نستهدف اللعب في مستويات عالية".

وأكمل "ليس علينا أن نقلل من المنافسين، ريال مدريد خسر من شيريف تيراسبول الموسم الماضي، ونحن لسنا ريال مدريد بعد، لكن خبرة الموسم الماضي ستساعدنا".

ويتواجد ميلان في المجموعة الخامسة لدوري الأبطال رفقة تشيلسي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي وسالزبورج النمساوي.

وأردف "ليس لدي شكوك حول خصائص إسماعيل بن ناصر، يعمل بكل رغبة وتركيز، وعليه المواصلة ليصبح لاعب وسط متكامل".

ويسعى ميلان لتجديد تعاقد الجزائري والذي ينتهي في صيف 2024.

وتفوق ميلان على أودينيزي ثم تعادل مع أتالانتا في أول جولتين من الدوري الإيطالي.