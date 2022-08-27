ثنائي بيراميدز يغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف

السبت، 27 أغسطس 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمر جابر - محمد حمدي

يخسر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس جهود ثنائي الفريق خلال مواجهة الجونة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة يوم الثلاثاء ضمن الجولة 34 الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويفقد بيراميدز خدمات الثنائي عمر جابر وأحمد سامي خلال مواجهة الجونة بسبب الإيقاف.

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وحصل سامي وجابر على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت ضمن الجولة 33.

وواصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة 33 من الدوري المصري.

وسجل ثنائية بيراميدز: محمد حمدي وفخري لاكاي في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

الدوري المصري بيراميدز عمر جابر أحمد سامي
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